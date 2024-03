Descida do Rio Itajaí-Mirim já tem data para acontecer; saiba como participar

A Prefeitura de Brusque divulgou que já estão abertas as inscrições para a tradicional Descida do Rio Itajaí-Mirim. O evento acontece no dia 23 de março, às 8h. A ação é organizada pela Defesa Civil de Brusque e pela Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema).

As inscrições podem ser feitas de forma online, pelo link, em três modalidades: embarcação da Defesa Civil, embarcação própria ou, ainda, ir pela margem ajudando as equipes no rio.

O local de partida será na captação de água do Samae, atrás do Instituto Federal Catarinense (IFC). O trajeto completo dura cerca de duas horas e meia a três horas e passa por diversos marcos históricos de Brusque, como a ponte estaiada e a ponte do trabalhador.

A ação se dá em comemoração ao Dia Mundial da Água, e tem como objetivo estimular a consciência ambiental. Durante todo o trajeto, os participantes ajudam a retirar objetos de dentro do rio, que é a principal fonte de abastecimento de água da cidade. Enquanto as equipes de apoio, que vão pela margem a pé, vão recolhendo os resíduos das encostas.

O chefe de vistorias e fiscalização da Defesa Civil, Edevilson Cugiki, conta que a ação também traz o foco da importância de olhar para o rio, que é onde a história da cidade começou. “Muitas vezes nós damos as costas para o rio, e trazer as pessoas para perto é importante. Falar sobre consciência ambiental, e também tirar as marcas das cheias”, destaca.

Na última edição, mais de 100 pessoas participaram do evento, e diversos resíduos foram retirados da água do rio, entre capacetes, brinquedos, plásticos, entre outros itens.

