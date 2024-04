Discussão termina com homem esfaqueado pelas costas em Brusque

Um homem, de 49 anos, foi esfaqueado pelas costas na madrugada deste domingo, 7, em Brusque. O crime ocorreu no bairro Limeira. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência por volta de 2h30. A vítima foi encontrada caída no chão.

Os policiais conseguiram encontrar o autor do crime, um homem, de 33 anos, que estava escondido dentro de casa. Ele foi preso em flagrante e a faca utilizada no crime foi apreendida. Questionado pelos policiais, o homem informou que discutiu com a vítima e que foi agredido com socos na região da boca e da cabeça e que o responsável teria rido com deboche.

O homem teria ficado furioso com o ato, pegou uma faca e foi atrás da vítima. De acordo com o relatório da PM, o homem foi esfaqueado três vezes.

Versão da vítima

A vítima relatou aos policiais que estava consumindo bebida alcoólica com o amigo e que estava morando com ele. Segundo o relato, em determinado momento, o homem teria lhe mandado embora.

Ele teria saído e quando estava a cerca de 50 metros foi atacado com facadas pelas costas. Diante dos fatos, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro para receber atendimento médico.

O autor das facadas foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

