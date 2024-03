Divulgado horário de velório de mulher que morreu no hospital vítima de acidente em Brusque

Foi divulgado o horário do velório de Kauana Ribeiro Ioncik, de 32 anos, que morreu no Hospital Azambuja nesta quinta-feira, 29, após 10 dias internada por causa de um acidente entre duas motocicletas.

O velório ocorrerá na Capela Águas Negras, em Botuverá, às 14h desta sexta-feira, 1º. O horário do sepultamento não foi divulgado.

O acidente

A colisão aconteceu na segunda-feira, 19, no bairro Souza Cruz, em Brusque. Kauana era moradora de Botuverá e conduzia um dos veículos.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, Kauana havia sofrido um ferimento na região frontal do crânio.

