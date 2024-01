Dois homens morrem após colisão entre motocicletas no Sul de Santa Catarina

Dois motociclistas morreram em um acidente ocorrido por volta das 10h40 desta sexta-feira, 19, na rua João Alfredo Rosa, localizada no bairro Bom Pastor, em Tubarão. De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, as vítimas eram homens com idades de 43 e 88 anos.

Segundo relatos dos bombeiros, ao chegarem à cena do acidente, os condutores das duas motocicletas já estavam caídos na via, sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou os óbitos no local.

As motocicletas envolvidas na ocorrência foram identificadas como uma Honda CG e uma BMW G310R. A dinâmica exata do acidente não foi divulgada. As autoridades de segurança permanecem no local e acionaram a Polícia Científica para investigação.

