Motociclista é flagrado carregando escada na rodovia SC-401, em Florianópolis

Na tarde de quinta-feira, 18, em Florianópolis, foi registrado um incidente em que um motociclista foi flagrado transportando uma escada na garupa do veículo. A situação ocorreu na SC-401, uma das vias mais movimentadas do estado.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), essa conduta, além de ser considerada uma “infração grave de trânsito”, colocou em risco tanto o condutor quanto outras pessoas que estavam transitando pela rodovia.

Após ser identificado, o motociclista foi interceptado e autuado com base no Art. 244 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), que trata da condução de motocicletas com carga incompatível com as especificações. Conforme a legislação, a multa estipulada para essa infração é de R$ 195,23.

