Investigação revela motivo pelo qual adolescente de 15 anos foi morto no Oeste catarinense

Uma operação conduzida pela Polícia Civil para investigar a morte do adolescente Jacson Pietro de Lima, de 15 anos, resultou na prisão de três suspeitos nesta sexta-feira, 19. O corpo do adolescente foi encontrado no dia 3 de janeiro em uma área de mata no município de Xaxim, no Oeste catarinense. A investigação aponta que a motivação está relacionada a uma dívida que o jovem possuía com o tráfico de drogas.

Denominada “Operação Calífora”, a ação resultou na execução de três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. Os crimes abrangidos incluem homicídio, tráfico de drogas e participação em organização criminosa. Até o momento, duas pessoas permanecem foragidas.

O caso

A Polícia Militar tomou conhecimento do caso por meio de uma denúncia anônima. Segundo a PM, um denunciante relatou que, ao passear a cavalo em uma região de mata, avistou o corpo do adolescente.

Conforme relato de familiares de Jacson, o adolescente estava desaparecido desde o dia 29 de dezembro. Durante as buscas, os policiais encontraram um par de chinelos e, pouco adiante, um local com vegetação e terra mexida. Após remover a terra, descobriram parte do cadáver.

A Polícia Científica foi acionada e retirou o corpo da cova, constatando marcas de tiro, conforme informado pela polícia. Não foram divulgadas mais informações sobre a investigação.

