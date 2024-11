Edital para empresas interessadas em construir o Bloco I na Unifebe é lançado em Brusque

A Fundação Educacional de Brusque (Febe) lançou nesta quinta-feira, 14, o edital para selecionar empresas interessadas em construir um novo bloco no campus Santa Terezinha, na Unifebe: o Bloco I.

As propostas, bem como a documentação necessária, devem ser entregues na Secretaria Executiva da Febe, situada na sala A202, no Bloco A, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. Serão aceitas propostas até o dia 2 de dezembro, às 12h.

A abertura e apreciação das propostas serão realizadas no dia 2 de dezembro, por uma Comissão Especial, designada especificamente para esse fim, por meio de uma portaria da Presidência da Febe.

O novo Bloco I

O edital lançado pela instituição visa a seleção e contratação da empresa que será responsável pela construção do Bloco I.

O novo prédio, com 5,4 mil m², será construído no campus Santa Terezinha, contará com três pisos e uma estrutura que atenda às demandas do Colégio Unifebe, cursos de Graduação e Pós-Graduação da Unifebe.

Mais informações podem ser obtidas por meio do edital.

