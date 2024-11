Escolas da rede municipal de Brusque são premiadas em feira de matemática; saiba quais

O mês de novembro foi marcado por uma conquista para duas unidades escolares da rede municipal de ensino de Brusque. Nos dias 7 e 8, elas foram premiadas na 39ª edição da Feira Catarinense de Matemática, realizada em Rio dos Cedros.

A Educação Infantil foi representada pela coordenadora pedagógica Graciela Nunes Duarte e pela professora Tatiane de Lima Knihs, do Centro de Educação Infantil Hilda Anna Eccel I.

A Escola de Jovens Adultos e Idosos foi representada pelos alunos Kailane de Souza e Lucas Rezini Zabel, juntamente com o diretor Renato Hörner e o professor Oscar Vinicius Dória, com apoio da equipe pedagógica.

Prêmio

A secretária de Educação, Franciele Mayer, explica que a creche recebeu o prêmio de destaque.

“As interações e brincadeiras foram os eixos norteadores que possibilitaram aos bebês vivenciarem e participarem das diversas experiências planejadas pela equipe, de forma individual, em pequenos ou grandes grupos, bem como na relação com os adultos, os objetos e o espaço nos contextos investigativos”.

Por meio da ludicidade e de momentos planejados, a matemática foi inserida no dia a dia das crianças de modo intencional.

“Foram trabalhados conceitos de medidas, relações entre quantidades, dimensões, comparação de pesos e comprimentos, avaliação de distâncias, formas geométricas, contagem, que estão presentes no campo de experiência – Espaços, tempos, quantidades e transformações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Brusque. Os bebês testaram hipóteses e construíram conhecimentos, agindo de novas formas sobre as propostas apresentadas pelas professoras e monitoras, que atuaram como mediadoras do processo educativo, garantindo o protagonismo deles”, complementa Franciele.

Desperdício de alimentos

Para a EJA, 2023 marcou a primeira participação na Feira de Matemática. Neste ano, a escola garantiu o prêmio de destaque com o projeto “Matemática: da fome ao desperdício”, que demonstrou, por meio de cálculos matemáticos e estatísticos, o quadro de desperdício de alimentos no Brasil e sua relação com a fome. A EJA de Brusque destacou-se entre os 120 participantes de todo o estado.

A ideia para o projeto surgiu a partir das notícias sobre as dificuldades de alimentação durante a enchente no Rio Grande do Sul e a possível escassez de arroz.

De acordo com a equipe gestora da EJA, os alunos apresentaram o projeto com brilhantismo e desenvoltura, elevando a autoestima dos participantes e incentivando outros alunos da escola a desenvolverem projetos.

Leia também:

1. Frente fria chega a Brusque anunciando as noites mais frias de novembro

2. Mulher morre após grave acidente entre carro e carreta na BR-470

3. Abel Moda Vôlei perde quinta seguida e segue sem vencer na Superliga

4. Câncer de próstata: preconceito contra exame de toque pode causar diagnóstico tardio e piora na qualidade de vida

5. Colecionável Natal em Guabiruba: tudo o que você precisa saber



Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: