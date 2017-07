Luciano Huck recebeu esta semana, quatro avós brusquenses para gravação do programa que vai ao ar no sábado, 22. São elas: Irene Moritz Vechi, Eneida Nascimento Schaefer, Elisabeth Cavalca Bork e Célia Loyola Walendowsk, pianistas que promovem periodicamente saraus, em encontros delas ou da Assac – Associação Artístico Cultural de Brusque.

As avós foram escolhidas por uma seleção de vídeo, e gravadas por Fernando Bacca, brusquense que vive no Rio de Janeiro, que é neto da sra. Irene Vechi. No ar, elas tocaram no piano a música “As duas águias”, de J. F. Wagner, um clássico do compositor austríaco.