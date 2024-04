Ex-vice-presidente do Sintricomb e dirigente da LBF morre aos 83 anos em Brusque

Morreu na manhã deste sábado, 6, Augusto Hoeffelmann aos 83 anos. Ele foi vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque e região (Sintricomb) e dirigente da Liga Brusquense de Futebol Amador (LBF).



O corpo de seu Augusto está sendo velado na Capela Mortuária do Bairro Santa Terezinha, em Brusque. O sepultamento ocorre às 9h deste domingo, 07, no Cemitério do Bairro Santa Terezinha, em Brusque.

Seu Augusto era viúvo, deixa seis filhos, nove netos e seis bisnetos.

