Ziraldo, criador de ‘O Menino Maluquinho, morre aos 91 anos

O desenhista criador do ‘Menino Maluquinho’, Ziraldo Alves Pinto morreu aos 91 anos. As informações foram confirmadas ao G1 e ao Globo News na tarde deste sábado, 6. Ainda segundo os familiares, ele morreu em casa, no Rio de Janeiro.



Ziraldo nasceu em 24 de outubro de 1932 em Caratinga, Minas Gerais, e era conhecido por ter sido chargista, caricaturista, jornalista e dramaturgo. Ele foi um dos fundadores nos anos 1960 do jornal “O Pasquim”, e seu trabalho mais conhecido, como chargista, foi “Turma do Pererê” e “O Menino Maluquinho”.

