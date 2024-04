Ex-prefeito Paulo Eccel confirma que não vai disputar eleições de outubro

O ex-prefeito de Brusque, Paulo Eccel (PT), publicou nas redes sociais neste sábado, 6, que não vai disputar as eleições municipais em 2024.



Segundo Eccel, a decisão acontece “a pedido do Presidente Lula e do Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho”. “Seguirei no comando da agenda federal de união e reconstrução em SC, à frente da Superintendência do Trabalho e Emprego”, finaliza.

Com Paulo Eccel fora das eleições, há a possibilidade do PT lançar como candidata a prefeita o nome de Cida Belli, ex-secretária de Saúde na gestão de Paulo Eccel, ou o de Cedenir Simon, que foi chefe de gabinete e de comunicação do ex-prefeito e atualmente trabalha com a deputada Ana Paula Lima.

Há também a alternativa do PT aderir e apoiar uma candidatura a prefeito do PV, que teria como candidato o advogado Artur Antunes Pereira, atualmente chefe de gabinete do prefeito Pedro Alfredo Ramos, o Pedroca (MDB), de São João Batista.

PT e PV estarão necessariamente juntos no pleito, já que ambos compõem a Federação Brasil da Esperança – assim como o PCdoB – e não podem concorrer separadamente.

