Faculdade São Luiz recebe palestra sobre empreendedorismo e inovação

A Faculdade São Luiz foi palco de uma etapa do Circuito de Empreendedorismo Sustentável e Inovação, promovido pela ESIC Marketing & Business School, em colaboração estratégica com o Sebrae (PR). A palestra ministrada pelo professor, doutor Luciano Salamacha, com tema “Ansiedade empreendedora”, foi realizada na última sexta-feira, 8.

“O circuito de palestras promovido pela ESIC, com o apoio do Sebrae (PR), busca falar do empreendedorismo em várias dimensões. Já realizamos três encontros na semana passada, e todos são complementares. Hoje o evento tratou da ansiedade empreendedora, pois sabemos que os empreendedores, muitas vezes, ficam ansiosos, tanto para coisas boas, como um investimento certeiro ou um crescimento; quanto para o mal, como prejuízo em alguma área”, explica o palestrante.

Através de exemplos e metáforas, Salamacha compartilhou com o público, presente e online, maneiras, atitudes e caminhos que os empreendedores podem seguir para não sofrer com a ansiedade no seu negócio e evitar desperdiçar oportunidades por causa de obstáculos impostos por eles mesmos.

Emoções

Ele ainda destacou que o tema é de grande relevância e comum a todos os empreendedores, mas pouco debatido.

“Estamos presencialmente em Brusque, mas com nossa transmissão chegando a outros lugares do mundo. Sabemos que os profissionais são diferentes, mas eles convergem em um ponto comum: todos são humanos e estão suscetíveis a emoções positivas e negativas. Então, falar desses sentimentos e situações é o ponto chave para que as pessoas comecem a perceber que, com pequenos ajustes, principalmente com a percepção do que elas devem fazer, é o suficiente para que tenham outro tipo de comportamento”, ressalta Salamacha.

Avaliação positiva

O vice-diretor da Faculdade São Luiz, padre Aléssio da Rosa, comenta a honra da instituição em receber o Circuito da ESIC e o professor Salamacha. Ele também ressalta o rico conteúdo da palestra.

“Foi um evento muito interessante, atrativo e que serve para todos os segmentos, bem como para todas as pessoas que desejam entender um pouquinho sobre empreendedorismo, inovação, mercado. Creio que quem participou ao vivo, ou também pelas redes sociais, teve a oportunidade de desenvolver mais o seu conceito, a sua opinião, bem como também as suas estratégias no caminho do empreendedorismo”, destaca.

