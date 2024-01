Faixa é interditada após colisão entre caminhões na BR-470, em Blumenau

Uma colisão envolvendo dois caminhões deixou uma faixa da rodovia BR-470 interditada na tarde desta quarta-feira, 24, em Blumenau. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado no quilômetro 61, na altura do bairro Badenfurt.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta de 13h. Ainda não há informações sobre vítimas e a dinâmica do acidente.

Uma viatura da PRF se fez presente no local.

Leia também:



1. PP se aproxima do governo André Vechi, mas vereador garante que não entra para base de apoio

2. Motociclista morre após colidir em carreta estacionada no Vale do Itajaí

3. Tempo: “umidade do mar afetando Brusque vai longe”, diz especialista; confira a previsão

4. Sine Brusque divulga mais de 40 vagas de emprego; conheça as oportunidades

5. Homem morre no dia do aniversário com tiro acidental no Oeste catarinense

Assista agora mesmo!

“Estrangeiro na própria Itália”: dialeto bergamasco de Botuverá é um dos mais distantes do italiano: