Geac e Gaeco realizam prisões por fraudes e corrupção em Barra Velha

Na manhã desta quarta-feira, 24, o Gaeco — Grupo de Combate às Organizações Criminosas — e o Grupo Especial Anticorrupção (Geac) deram início ao cumprimento de oito mandados de prisão e 22 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Operação Travessia. Crimes de organização criminosa, corrupção e fraudes em licitações são investigados em Barra Velha.

Os fatos são investigados em procedimento investigatório criminal (PIC) em trâmite na Subprocuradoria Geral para Assuntos Jurídicos do Ministério Público, com o apoio do Geac, do Gaeco e da Promotoria de Justiça do local dos fatos.

As investigações, que tiveram início em fevereiro de 2023, apontam supostos crimes de corrupção, com a participação de agentes públicos e empresários, na execução de obras públicas. Em contrapartida, é investigado o recebimento pelos agentes públicos de vantagens indevidas dos empresários contratados, às custas de aditivos em série e medições supervalorizadas.

A operação contou com o apoio da Polícia Científica. Os presos serão encaminhados ao juízo para a realização de audiência de custódia. A investigação ainda corre em segredo de Justiça, por determinação legal, mas, assim que houver a publicidade dos autos, novas informações poderão ser divulgadas pelo Ministério Público de Santa Catarina.

