Guabiruba fica a mais de 50 quilômetros de distância da praia mais próxima e não tem um rio de grande volume. No entanto, o peixe vivo também faz parte da culinária da cidade.

Quando se fala em comer peixe em Guabiruba e na região, o restaurante Lá nas Trutas logo vem à mente. Localizado numa região de altitude, no bairro Lageado Alto, o estabelecimento recebe a comunidade semanalmente.

O nome já denuncia o foco do restaurante: as trutas. Peixe originário do Hemisfério Norte, onde é mais frio, ele foi introduzido no Brasil por meio da criação em laboratório. Hoje, alguns locais conseguem criá-lo. São poucos. O Lá nas Trutas é um deles.

Paulo Roberto Kormann, proprietário do restaurante, conta que a escolha do local, distante cerca de 14 quilômetros do Centro, não foi por acaso: a espécie precisa de água fria e limpa para se reproduzir. Ali, a temperatura é mais baixa – em média cinco graus a menos do que na região central – e a qualidade da água é melhor.

O processo é longo e exige muita dedicação. A truta passa por quatro tanques e cada um representa uma fase de crescimento – desde a criação de alevinos (os filhotes) até o peixe pronto para o abate. Um processo que dura cerca de dez meses em cada um deles. O peixe vai para a mesa quando atinge 300 gramas.

Esses fatores foram determinantes para a abertura do espaço, mas o principal foi oferecer um ambiente diferente aos guabirubenses e aos visitantes.

“Eu gosto de um ambiente de mato, de natureza. Imaginei que durante a semana o pessoal estaria em atividade nos centros e seria bom trazê-los para um ambiente diferente, cheirar a natureza”, diz Beto.

Com a vida moderna que deixa a quase todos cheios de tarefas e sem tempo para apreciar a beleza da natureza, Beto “acertou na mosca”. O restaurante abre apenas nos fins de semana, e sempre com bastante público.

“Gostamos muito de conversar. Quando movimento é muito grande não dá para dar toda atenção, mas tem a acolhida, o ‘seja bem-vindo’. E tem a natureza, que oferece um ambiente onde eles podem andar livres. Às vezes, aparecem as cotias que tratamos”, diz o empresário.

Gente de longe também incorporou a truta, e a boa conversa, à sua dieta. Beto conta que já recebeu gente da Alemanha, dos Estados Unidos, da Argentina, do Canadá, do Japão, da Itália e de outros países. Os alemães, geralmente de Karlsdorf e Schwarzwald, costumam voltar regularmente. Alguns já estiveram no Lá nas Trutas mais de cinco vezes.

Negócio de família

O pesque-pague do seu Paulo Dirschnabel, no bairro Pomerânia, também já é destino certo. O desenvolvimento da família aconteceu em torno do estabelecimento, que tem sido frequentado por centenas de pessoas de toda a região há anos.

Dirschnabel já nem lembra há quantos anos se dedica ao pesque-pague. Mas “faz muito tempo”, mais de 20 anos, com certeza. Os filhos ajudaram-no a tocar o negócio quando pequenos, e agora eles deverão assumir a direção.

O pesque-pague tem cerca de mil tilápias e algumas carpas. O número de visitantes não é o mesmo do passado, mas o proprietário lembra com carinho das amizades que fez, e até hoje mantém, graças ao estabelecimento.

“Tinha muito contato com as pessoas. Eram tantos que, para almoçar, era preciso esperar a vez”, conta. Os tempos são outros, mas ainda há quem busque nos pesque-pagues o peixinho para o almoço de domingo. No momento, por causa do período de alimentação das espécies, o estabelecimento está fechado.