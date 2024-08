Fisiculturista sofre parada cardíaca e morre após participar de competição em Navegantes

Antônio Souza, um fisiculturista de 26 anos natural do Amazonas, sofreu uma parada cardíaca e morreu após participar do evento Navega Open, realizado em Navegantes, no último sábado, 3.

Apesar de ter conquistado um troféu por ter terminado entre os três primeiros em uma das categorias, a sua morte foi confirmada pela esposa, Yone Silva, e pela federação “São Paulo Fisiculturismo & Fitness”, que emitiu uma nota de pesar sobre o ocorrido.

Ao portal g1, Yone afirmou que ele havia utilizado diuréticos antes da competição. Esses medicamentos, que ajudam na eliminação de líquidos pelo corpo, podem causar desidratação e sobrecarregar os rins.

