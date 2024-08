Uma mudança brusca nas condições climáticas está prevista para atingir Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí, devido à iminente chegada da primeira frente fria de agosto na quinta-feira, 8.

Esta mudança então trará chuva, a princípio baixos volumes, e uma queda acentuada nas temperaturas à região, exigindo o retorno do uso de casacos em tempo integral.

Antes disso, entretanto, esta quarta-feira, 7, ainda deve seguir seca e quente, sob a previsão de sol entre nuvens e aquecimento nos termômetros, podendo se aproximar dos 30°C durante a tarde.

Para trazer detalhes técnicos sobre este tema, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos concedeu um boletim explicativo.

Confira a nota emitida pelo profissional logo após a foto.

Brusque na quarta-feira

Sem mudanças previstas nas condições do tempo para esta quarta-feira em Brusque e região, em comparação com os dias anteriores; ou seja, o período diurno deve seguir seco. No entanto, à noite, já pode haver chuva.

O aquecimento atípico tende a levar as temperaturas próximas dos 30°C à tarde, ou ultrapassar esse limite em algumas cidades no Vale do Itajaí, antecedendo a frente fria.

Mudanças em Brusque e região

Para quinta-feira, os modelos meteorológicos indicam uma brusca mudança nas condições do tempo em todo o Vale do Itajaí.

Isso porque, a primeira frente fria de agosto deve alcançar Brusque com força, trazendo de volta a chuva, sem volumes representativos à vista, e um frio rigoroso se estabelecendo durante o fim de semana.

Espera-se, com isso, o retorno do clima de inverno, sob madrugadas geladas, abaixo de 8°C, e tardes com temperaturas dificilmente ultrapassando os 20°C.

Portanto, o quadro meteorológico está prestes a passar por uma mudança drástica, conforme as projeções atuais.

Continuaremos monitorando as próximas atualizações dos modelos meteorológicos para fornecer informações precisas.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Região de Brusque na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, convidamos você a apreciar as paisagens encantadoras então enviadas por nossos leitores.

As fotografias capturam a serena beleza do amanhecer desta quarta-feira, como retratado nas legendas de cada lugar.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

