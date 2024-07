Fórum Parlamentar Catarinense debate otimização do contrato de concessão da BR-101

Nesta sexta-feira, 19, ocorreu o Encontro do Fórum Parlamentar Catarinense, em Itajaí e a situação da BR-101 foi discutida. O presidente da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), Marlon Sassi, e a vice-presidente da Facisc e da ACIBr, Rita Cassia Conti, participaram do encontro.

O evento, coordenado pelo deputado federal Valdir Cobalchini, teve a presença de diretores da Arteris, empresa responsável pela infraestrutura da BR-101, além de deputados federais, estaduais e senadores de Santa Catarina.

O objetivo do encontro foi discutir a otimização do contrato de concessão da rodovia federal e a inclusão de possíveis obras de mobilidade na estrada que corta o estado de Norte a Sul.

Marlon Sassi destaca que o encontro foi uma oportunidade importante de aprofundar as discussões sobre as rodovias de Santa Catarina. “Sabemos da importância das rodovias no nosso estado e elas estão colapsadas, totalmente fora do que a nossa região, que é uma das que mais cresce no Brasil e em Santa Catarina, precisa para se desenvolver ainda mais”.

Situação da BR-101

De acordo com o presidente da Acibr, a situação do trevo da rodovia Antônio Heil com a BR-101 foi um dos pontos discutidos no encontro. Na ocasião, o secretário adjunto de Infraestrutura de Santa Catarina, Ricardo Grando, apresentou o edital de licitação para a obra do trevo, que foi lançado nesta sexta-feira. Ele informou que no dia 26 de julho está prevista a abertura das propostas e, assim, a empresa que executará a obra será conhecida.

“Eu e a Rita fizemos questão de lembrar o secretário que este já é o terceiro edital aberto para esta obra e que nossa região necessita desta estrutura o quanto antes. Ele explicou que os editais anteriores foram cancelados devido a questões que poderiam levar à judicialização, por isso, o governo decidiu adequá-lo, antes de lançar o novo processo licitatório. Nós vamos acompanhar de perto todo esse processo”.

Durante o evento, o presidente e a vice-presidente da ACIBr convidaram o secretário para participar de uma reunião de diretoria da entidade, já que há outras obras de infraestrutura que são necessárias na região, como a ligação entre Botuverá e Vidal Ramos e a ligação entre Guabiruba e Blumenau.

Acompanhamento das obras

A vice-presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) e da Acibr, Rita Cassia Conti, ressalta que durante o encontro foi apresentada toda a estrutura da Arteris e as melhorias que a empresa pretende executar na BR-101 nos próximos oito anos.

“Foi um momento único, importante, e como proposta, a Facisc sugeriu que esses encontros sejam mais dinâmicos, principalmente com as cobranças das ações futuras. Nossa BR-101 é trágica e passa por uma região muito pujante. Foi o momento de conversar sobre essas dificuldades, com datas, cronogramas, para acompanhar, efetivamente, essas obras tão necessárias para nossa região”.

Encontro em Brusque

O presidente da Acibr também pediu ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, deputado Valdir Cobalchini, para que um novo encontro seja realizado, desta vez, em Brusque. “Tivemos um encontro em Blumenau e um em Itajaí, e então convidei para fazer um aqui na nossa cidade também, para atender nossa região, como uma forma de trazer os nossos representantes mais perto”.

