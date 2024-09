Fumaça provocada por queimadas cobre Santa Catarina, divulga Defesa Civil

Nesta quarta-feira, 11, algumas regiões de Santa Catarina continuam com a presença de nevoeiros densos no litoral por conta das queimadas no norte do país. As fumaças ainda aparecem no Vale do Itajaí, na Grande Florianópolis e no Litoral Norte. Um mapa meteorológico divulgado pela Defesa Civil mostra o estado coberto pelo nevoeiro.

Os nevoeiros podem ser observados próximo à superfície, e segundo a Defesa Civil, em comunicado divulgado às 8h57, a tendência é que esses nevoeiros se dissipem na maioria das áreas, mas permaneçam no litoral nas próximas horas.

No restante do estado o céu claro predomina, mas ainda é possível visualizar a presença de fumaça das queimadas. A presença de nevoeiros ao longo do dia exige atenção ao dirigir. Porém, não há risco para ocorrências meteorológicas.

Confira o mapa meteorológico:

Leia também:

1. Cartório Eleitoral anuncia mudanças em locais de votação de Brusque e Guabiruba; saiba quais

2. Brusque contratou nove jogadores na janela de transferências

3. VÍDEO – Cobra coral é encontrada em condomínio do Paquetá, em Brusque

4. Uso de bandeira de guerra alemã em desfile em São Bento do Sul gera polêmica; Polícia Civil investiga

5. Criança de 8 anos é sequestrada e estuprada enquanto ia para a escola em Chapecó; suspeito foi preso

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: