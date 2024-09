Fundação Cultural de Brusque abre inscrições para quatro editais; saiba como participar

A partir desta segunda-feira, 23, a Fundação Cultural de Brusque abre inscrições para quatro editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Os interessados têm até 18 de outubro para submeter suas propostas. Ao todo, serão investidos aproximadamente R$ 1 milhão no fomento à cultura local.

Em Brusque, os editais disponíveis são para manutenção de espaços artístico-culturais (R$ 175 mil), fomento à execução de ações culturais (R$ 409.272,99), premiação para agentes culturais (R$ 119.595,74) e premiação de pontos e pontões de cultura (R$ 246.800).

A implementação da PNAB em Brusque conta com o apoio do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (CIMVI), que adquiriu uma plataforma de gerenciamento de editais, para facilitar a gestão dos projetos culturais. O primeiro projeto utilizando esse sistema será o da PNAB, direcionado aos agentes culturais da região.

Os proponentes devem acessar a plataforma para realizar seu cadastro e conferir os editais. A empresa responsável pela gestão da plataforma é a Apporte, que possui expertise em editais públicos e privados.

Para esclarecer dúvidas sobre os editais e o sistema de submissão, será realizada uma live nesta terça-feira, 24, às 19h30, no canal do CIMVI no YouTube (CIMVI TV). A comunidade cultural poderá acompanhar a transmissão e participar com perguntas.

Sobre a Lei Aldir Blanc

Considerada a maior iniciativa de apoio ao setor cultural na história do Brasil, a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) possui caráter permanente e descentralizado, destinando R$ 15 bilhões aos estados, municípios e ao Distrito Federal até 2027

A política tem como objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico, garantindo o respeito à diversidade e democratizando o acesso à cultura.

A PNAB prevê investimentos em cinco áreas principais: manutenção e desenvolvimento técnico de agentes, espaços e iniciativas culturais; atividades de economia criativa e solidária; produções audiovisuais; manifestações culturais e projetos, programas e ações artísticas ligadas ao patrimônio cultural e memória.

Confira os editais disponíveis em Brusque

Leia também:

1. Hospitais de Brusque investem em estrutura na busca pela habilitação para atendimento oncológico via SUS

2. Famílias gaúchas atingidas pelas enchentes participam de quadro patrocinado pela Havan no SBT

3. Iluminar a cidade e buscar aumento de efetivo são propostas dos candidatos a prefeito de Brusque para segurança; veja lista

4. Brusquense autista de 11 anos será protagonista de curta-metragem com ator Otávio Augusto

5. Justiça nega indenização para empresário de Brusque que caiu em golpe de criptomoedas

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: