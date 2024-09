VÍDEO – Homem com cocaína escondida no corpo é preso em aeroporto de SC a caminho de Paris

Um homem de 20 anos foi preso nesta segunda-feira, 23, com cocaína presa ao corpo no Aeroporto Internacional de Navegantes, no Litoral Norte. A droga tinha destino a Paris, na França.

Após denúncias, policiais do Departamento de Investigações Criminais de Blumenau e da Delegacia de Navegantes passaram a monitorar o investigado.

Quando o embarque no aeroporto de Navegantes foi confirmado, o homem de 20 anos foi abordado logo após passar no raio-X.

Em revista, foi encontrado embaixo da calça do homem, preso ao corpo, aproximadamente 3 mil gramas de cocaína. Na Europa, é estimado que o quilo da droga ultrapassa os 70 mil euros.

Confira o vídeo:

Foi dada voz de prisão e o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal, em Itajaí. O homem morava em Itajaí e pegou a droga na Grande Florianópolis.

A ação foi conjunta entre o Departamento de Investigações Criminais de Blumenau, a Delegacia de Polícia de Navegantes, do Núcleo de Operações com Cães, e a Polícia Federal de Itajaí.

Leia também:

1. Hospitais de Brusque investem em estrutura na busca pela habilitação para atendimento oncológico via SUS

2. Famílias gaúchas atingidas pelas enchentes participam de quadro patrocinado pela Havan no SBT

3. Iluminar a cidade e buscar aumento de efetivo são propostas dos candidatos a prefeito de Brusque para segurança; veja lista

4. Brusquense autista de 11 anos será protagonista de curta-metragem com ator Otávio Augusto

5. Justiça nega indenização para empresário de Brusque que caiu em golpe de criptomoedas

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: