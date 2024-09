Primavera dos Museus: programação contempla Museu Casa de Brusque e Instituto Aldo Krieger

Iniciou nesta segunda-feira, 23, a 18ª edição do Primavera dos Museus, evento que reúne museus de todo o Brasil e busca ampliar o acesso à cultura no país. Em Brusque, o Instituto Aldo Krieger e o Museu Casa de Brusque integram a programação com apoio da Fundação Cultural de Brusque.

O tema deste ano é “Museus, Acessibilidade e Inclusão”. No Museu Casa de Brusque é possível conhecer a história das enchentes de Brusque contada por acadêmicos da Unifebe e comunidade. A ação é gratuita, iniciou nesta segunda-feira, 23, e segue até a próxima segunda, 30, das 9h às 16h.

O tema enchentes faz parte da história do Vale do Itajaí-Mirim, e por isso, trazê-lo à tona, é aprender com os erros do passado para enfrentar os desafios climáticos da atualidade. Durante toda a semana, as reportagens e fotografias, por meio da audiodescrição, estarão disponíveis para que as pessoas possam conhecer estes recortes históricos. As turmas participarão das atividades para vivenciarem o dia a dia de uma pessoa com deficiência visual.

Já no Instituto Aldo Krieger a programação vai até domingo, 29, com exposições, oficinas e palestras. De segunda a domingo, 23 a 29, das 14h às 17h, é possível fazer visitação guiada ao museu.

Na terça-feira, 24, às 13h30, é a vez da palestra “Aldo Krieger, Vida e Obra”, com Dinorar Krieger Gonçalves, em parceria com a professora de música Cintia Torresani Pagel. Na quarta-feira, 25, a programação conta com oficina Desenhando no Museu, às 14h30, com Andréia Dirschnabel, o Duo Os Bachianos Matheus Teixeira e Paraguaçu Marinho da Fundação Cultural de Brusque.

De segunda a sexta-feira, 23 a 27, das 14h às 17h, é possível prestigiar a exposição da obra AMAR de Daiane Rodrigues, artista plástica e curadora de arte. E na quinta-feira, 26, às 15h, haverá um bate-papo sobre a obra AMAR com a própria artista.

