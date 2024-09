“Uma pessoa alegre, engraçada e bem com a vida”: Amigos e conhecidos lamentam morte de motociclista no Jardim Maluche

Amigos e conhecidos lamentaram a morte da motociclista Adriana Maierling, de 50 anos, que faleceu após um acidente de trânsito na noite deste domingo, 22, na avenida Germano Furbringer, no Jardim Maluche, em Brusque.

Brusquense, ela possuía deficiência auditiva e trabalhava como costureira há mais de 20 anos. Em 2021, participou de uma reportagem especial do Dia da Costureira do jornal O Município.

Um amigo escreveu nas redes sociais: “Ainda estou em choque… Ela estava no sábado no Sesc, toda alegre, conversando com a comunidade surda. De repente, chega a notícia…Não consigo acreditar. Uma pessoa tão alegre, engraçada, sempre de bem com a vida e que animava a todos ao seu redor. Uma perda difícil de entender.”

Uma amiga salientou a sua personalidade alegre e sorridente. “Quero te agradecer por tudo o que você fez por mim, o tempo que fomos vizinhas de porta o quanto você me ajudou nas horas que eu precisava…Vou sentir falta das tuas brincadeiras, sempre alegre e sempre animando quando estava triste, quantas festas fizemos juntas”, compartilhou. “Descanse em paz, você vai estar sempre presente em meu coração”, completou.

Outra conhecida lamentou o falecimento e agradeceu pelos momentos vividos ao lado de Adriana. “Nosso coração vai inflamando com as perdas inesperadas…Imaginar que passamos o último sábado juntas. Só gratidão por ter tido a sua companhia… Deus ilumine sua passagem no mundo espiritual… Só nos resta imagens e lembranças de você…”, disse.

“Que Deus te receba de braços abertos. Descanse em paz amiga. Você vai deixar saudades”, publicou outra amiga.

Leia também:

1. Hospitais de Brusque investem em estrutura na busca pela habilitação para atendimento oncológico via SUS

2. Famílias gaúchas atingidas pelas enchentes participam de quadro patrocinado pela Havan no SBT

3. Iluminar a cidade e buscar aumento de efetivo são propostas dos candidatos a prefeito de Brusque para segurança; veja lista

4. Brusquense autista de 11 anos será protagonista de curta-metragem com ator Otávio Augusto

5. Justiça nega indenização para empresário de Brusque que caiu em golpe de criptomoedas

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: