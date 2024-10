GALERIA – Comunidade Nossa Senhora de Fátima, do Jardim Maluche, encerra celebrações do Jubileu de Ouro com missa especial

A Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Jardim Maluche, encerrou no domingo, 13, as celebrações de seu Jubileu de Ouro. A programação especial iniciou no dia 5 de maio, quando foi celebrada a fundação da comunidade, há 50 anos, junto com o retorno da tradicional festa, realizada pela primeira vez desde a pandemia.

Em seguida, todo dia 13 de cada mês contou com a celebração de uma missa especial, com a presença de padres que marcaram a história da comunidade e em alusão às aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos.

A primeira missa especial ocorreu no dia 13 de maio, data da primeira aparição, com a solenidade de dedicação da igreja, presidida pelo arcebispo Dom Wilson Tadeu Jönck, e a última neste domingo, 13 de outubro, presidida pelo pároco da Paróquia São Luís Gonzaga, padre Diomar Romaniv, quando a igreja se recorda da última aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos.

A coordenadora da comunidade, Ana Carolina Almeida Girardi, destaca que os últimos cinco meses foram momentos muito especiais para todos os fiéis do bairro e das regiões próximas.

“Toda a comunidade vivenciou esse Jubileu de Ouro de forma intensa, com muita fé, devoção e um sentimento de comunidade. Hoje encerramos esse ciclo, mas continuamos unidos no propósito de fazer os próximos 50 anos ainda melhores”.

Ela ressalta a contribuição de cada pessoa para tornar a comunidade forte ao longo destas cinco décadas.

“Queremos agradecer a todas as pessoas que viveram tudo isso com a nossa comunidade, que ajudaram de todas as formas e, principalmente, àquelas que iniciaram essa história participando das primeiras celebrações. Hoje temos uma comunidade forte pela dedicação dessas pessoas”.

Durante a celebração deste domingo, a comunidade fez questão de reverenciar o passado, mas também o presente e o futuro. A imagem de Nossa Senhora de Fátima foi conduzida até o altar pela família de Décio Diegoli, que integrou a primeira diretoria, e também pela família da última criança que recebeu o sacramento do Batismo no local.

“É uma comunidade sempre muito forte, ativa e que contribui não só com a paróquia, mas com a Igreja por meio das orações e das vocações que surgiram aqui. Hoje é um dia de celebrar toda essa história das famílias que aqui vivem, e que passaram de geração em geração esse legado da fé e esse compromisso de ajudar a servir a comunidade e a Igreja”, destaca padre Diomar.

Os pastorinhos

Ao longo desses 50 anos, uma tradição que se formou na igreja do bairro Jardim Maluche é a presença dos três pastorinhos nas celebrações do dia 13, representados por crianças da comunidade.

Na missa de encerramento do Jubileu, neste domingo, os três pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta, foram representados pelas crianças Cecilia Colzani, Maria Eduarda Fischer e João Luiz Mariani Kohler.

Ao fim da celebração, padre Diomar chamou todos aqueles que algum dia serviram à comunidade como pastorinhos. Hoje adolescentes e adultos, eles se dirigiram até o altar, onde receberam os agradecimentos pelo tempo em que se dedicaram à função.

Stefany Kreidlow Lamim, 16 anos, Pietro Comandolli Andreoti, 14 anos, e Gabriela Bork Testoni, 16 anos, representaram os pastorinhos nas celebrações da comunidade há alguns anos e se sentem orgulhosos por terem contribuído para a tradição.

“Era incrível receber o convite e hoje estar aqui relembrando e vendo a nova geração, aquece o nosso coração. É algo que nos deixa mais próximos da Igreja, de Deus e de Nossa Senhora”.

