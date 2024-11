GALERIA – Gato-mourisco: saiba mais sobre o novo habitante do Zoobotânico de Brusque

O Zoobotânico de Brusque anunciou, nesta quarta-feira, 27, a chegada de uma nova moradora: uma fêmea de gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi). Por ser conhecido como o único pequeno gato com hábitos diurnos, este felino promete não apenas encantar os visitantes, mas também contribuir de maneira significativa para os projetos de educação ambiental do parque.

O felino foi resgatado ainda filhote em 2011, em um bairro de Timbó, quando não tinha condições de sobreviver sozinho na natureza. Desde então, viveu no Zoo de Pomerode, onde passou 13 anos recebendo cuidados especializados. Agora, ao chegar ao Zoobotânico de Brusque, traz consigo uma rotina ativa que, além de despertar o interesse dos visitantes, deve apoiar as ações educativas da instituição.

Classificado como “quase ameaçado” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), o gato-mourisco é um dos felinos nativos da Mata Atlântica. Portanto, sua presença no parque reforça o compromisso com a preservação das espécies ameaçadas, além de destacar a relevância de espaços dedicados à conservação.

Futuro companheiro

Com foco no bem-estar do felino, o Zoobotânico planeja trazer um segundo indivíduo da mesma espécie em breve. Com isso, essa iniciativa busca enriquecer a experiência do animal no novo lar e, também, fortalecer os esforços de conservação do parque.

Horários e ingressos

O Parque Zoobotânico de Brusque funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h30. O ingresso custa R$ 10, com meia-entrada para estudantes, pessoas com deficiência e seu acompanhante, crianças de cinco a 12 anos, idosos acima de 60 anos e professores.

Entrada gratuita

A entrada é gratuita para crianças de até cinco anos, guias turísticos acompanhados por grupos de mais de 10 pessoas e motoristas de excursão, garantindo assim acesso inclusivo a diversos públicos.

