O verão climático deu suas primeiras grandes demonstrações em Brusque nesta reta final de novembro, e a quarta-feira, 27, foi um exemplo claro dessa transição.

A cidade registrou temperaturas de até 35°C, mas a sensação de calor foi ainda mais impactante, alcançando os 47,3°C por volta de 15h no Campus da Unifebe, localizado no bairro Santa Terezinha.

Esse índice elevado refletiu o clima abafado de outras áreas do município, onde a sensação de desconforto foi sentida de forma generalizada.

Calor além de Brusque

O calor intenso não foi exclusividade de Brusque. Cidades vizinhas também enfrentaram altas temperaturas.

Em Guabiruba, o termômetro no bairro Aymoré marcou 35,1°C, com sensação de calor indo a 46,9°C, índice muito próximo ao registrado em Brusque.

Em Botuverá, a situação foi similar, sob temperaturas elevadas também dominando o cenário, assim como em outras cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Brusque e região em números

Abaixo, você confere a tabela com os números registrados ao longo de todo o Vale do Itajaí-Mirim, destacando o bairro Santa Terezinha, em Brusque, como o principal ponto de calor, com os maiores índices, conforme já mencionamos.

Nos campos em vermelho, estão as temperaturas padrão de cada local, enquanto nos campos em azul, a sensação térmica, que pode ser considerada a verdadeira experiência do calor em cada área monitorada.

Previsão de chuva após anúncios

Chuva a caminho

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, a previsão é de que a quarta-feira termine com pancadas de chuva e trovoadas em Brusque e toda a região.

No entanto, essas chuvas devem ser isoladas, com pancadas fortes em alguns pontos, enquanto outras próximas podem ficar praticamente sem chuva ou apenas com precipitações leves.

O especialista também afirma que o padrão climático de verão continuará predominando ao longo desta semana em toda a região brusquense.

Brusque vista do alto

Para finalizar, convidamos você a conferir a galeria de fotos que preparamos, mostrando Brusque sob uma perspectiva aérea no entardecer desta quarta-feira, com o céu já tomado por nuvens, antecipando a chegada da chuva.

Confira as imagens e sinta o clima de uma cidade em plena transição para o verão.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

