Paróquia São Luís Gonzaga inaugura parque ao lado da igreja Matriz; veja como está o local

Será inaugurado neste domingo, 1º, o Parque Caminho das Virtudes, construído ao lado da igreja Matriz, no Centro de Brusque. A ação será realizada pela Paróquia São Luís Gonzaga.

O parque tem o objetivo de oferecer à comunidade um espaço de oração, silêncio e contemplação da natureza, além de se tornar uma área de convivência e brincadeiras para as crianças. O padre Diomar Romaniv diz que o convite é para que cada um “sinta o amor de Deus em cada detalhe e, assim, possa recuperar suas forças, reencontrar-se consigo, com os outros e com o senhor”.

Todo o espaço do parque é fechado e iluminado. No local, há um oratório dedicado a Nossa Senhora Aparecida, oferecido por uma família em cumprimento a uma promessa. Há ainda estações descrevendo as sete virtudes cardeais e teologais: prudência, justiça, fortaleza e temperança, fé, esperança e caridade.

De acordo com padre Diomar, o nome Caminho das Virtudes foi escolhido justamente para que, ao caminhar pelo parque, as pessoas reflitam sobre esses valores.

A inauguração, neste domingo, acontece em dois momentos. Às 10h será inaugurada a área infantil e às 19h será realizada a missa com a bênção e entronização da imagem de Nossa Senhora Aparecida no oratório.

1 de 5

Leia também:

1. URGENTE – Homem morre ao ser atropelado por caminhão na avenida Beira Rio, em Brusque

2. Novos terminais e redução da tarifa: conheça modelo proposto para o transporte coletivo de Brusque

3. Família Loos une gerações em encontro marcado por emoção e celebração

4. Calor se intensifica nesta quarta-feira em Brusque à espera da frente fria; confira a previsão

5. Conheça a história da primeira mulher eleita presidente da OAB de Brusque

Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: