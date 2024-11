A semana avança prometendo a intensificação do calor em Brusque e região, sob expectativa de temperaturas acima dos 33°C nesta quarta-feira, 27, caracterizando assim um cenário típico de verão.

Diante disso, o dia promete abafamento, e o risco de pancadas de chuva estará presente a partir do meio da tarde em direção à noite.

Essas ocorrências devem ser pontuais e isoladas, mas é importante estar atento.

Além disso, uma frente fria é esperada para quinta-feira, 28, trazendo núcleos de trovoadas mais generalizadas.

Para trazer uma visão técnica e detalhada sobre o que está por vir, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que então compartilhou um boletim completo e dinâmico.

Confira a íntegra da nota, emitida pelo especialista, logo após a foto.

Quarta-feira de calor

Boletim: Piter Scheuer >>

Vamos iniciar este boletim da previsão do tempo, antecipando então a intensificação do calor em Brusque e região nesta quarta-feira.

O dia será marcado por condições favoráveis às atividades ao ar livre, com a presença do sol, que promete aparecer entre variações de nuvens.

No entanto, é importante destacar que, diante do aquecimento, podendo ultrapassar os 33°C, o risco de algum evento de trovoada, pontual e isolada, não pode ser descartado a partir da tarde.

Calor com frente fria à vista

Ao analisarmos as projeções para a quinta-feira, os simuladores indicam a aproximação de uma frente fria.

Esse sistema trará um aumento no risco de pancadas de chuva, com possíveis trovoadas, sob maior chance a partir da tarde.

Antes disso, no entanto, o sol ainda deve aparecer entre variações de nuvens, mantendo o padrão de calor, que deve novamente superar os 30°C.

Calor deve se manter

Seguindo para o desfecho da semana, a sensação de abafamento tende a seguir, tanto na sexta-feira quanto no sábado.

Esses dois dias ainda sinalizam manter um padrão climático de verão, sustentando a possibilidade de chuvas acompanhadas por trovoadas.

Enfatizamos que, de modo geral, a partir desta quarta-feira e ao longo do restante da semana, Brusque e região devem apresentar um padrão típico de verão.

Isso significa que alguns pontos estão sujeitos a registrar trovoadas intensas, enquanto áreas próximas podem ser pouco afetadas, um comportamento já característico desta época do ano.

Monitoramento

Destacamos que a previsão sofre mudanças constantes à medida que novos dados são incorporados.

Continuaremos monitorando a situação e atualizando esta renomada coluna com dados sempre relevantes e pertinentes para o público.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição desta quarta-feira, seguimos abordando as informações relacionadas ao tempo.

Desta vez, o foco é o monitoramento realizado então durante a madrugada na região de Brusque.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas ao amanhecer, destacadas em vermelho para cada local descrito em anexo.

A apuração também revela que não houve registro de chuvas no período compreendido entre meia-noite e primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em vermelho.

Fotos dos leitores

Encerrando a pauta com chave de ouro, aproveite as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores, revelando assim a essência de como a manhã desta quarta-feira começou em cada um dos locais mencionados nas legendas.

Deixe-se inspirar por essas belas imagens.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

