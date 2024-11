Secretaria de Obras realiza obra de emergência no bairro Primeiro de Maio

A Secretaria de Obras iniciou nesta semana uma obra emergencial na rua José Rubik, no bairro Primeiro de Maio, em Brusque. A ação tem o intuito de construir um enrocamento para estabilizar um talude na região. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até sexta-feira, 29.

Para a obra, devem ser utilizadas 240 toneladas de pedra bruta detonada, que tem como principal objetivo conter a erosão no trecho.

De acordo com a prefeitura, a situação se agrava a cada chuva, comprometendo a base da via, colocando em risco a sustentação de um poste de energia elétrica e ameaçando a segurança do tráfego no local. Conforme os técnicos da Secretaria de Obras, a intervenção foi classificada como emergencial devido ao elevado risco de colapso estrutural e danos mais graves.

A solução técnica adotada consiste na construção de um enrocamento com pedra, que, além de conter a erosão, reforça a base do terreno, aumentando a estabilidade da estrutura. O diretor-geral de obras da Secretaria de Obras, João Pedro da Silva, diz que a obra é fundamental para proteger não apenas a via, mas também as vidas de quem passa diariamente pelo local.

“Sem o enrocamento, o talude poderia ceder completamente, provocando deslizamentos, interrompendo o trânsito e colocando em perigo a rede elétrica. Além disso, o uso de pedras brutas detonadas permite uma contenção robusta e duradoura, minimizando o impacto das chuvas futuras”, detalhou.

Ainda de acordo com a prefeitura, os trabalhos no local são realizados por uma equipe que utiliza equipamentos pesados para posicionar estrategicamente as pedras ao longo do talude.

