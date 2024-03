GALERIA – Lançamento de livro sobre cassação dos ex-prefeitos Paulo Eccel e Ari Vequi reúne autoridades políticas de Brusque

Na noite desta terça-feira, 26, o jornalista de O Município Thiago Facchini Visconti lançou o livro “A cadeira mais instável da cidade” no Museu Casa de Brusque. O lançamento da obra, que nasceu do trabalho de conclusão de curso de Thiago e aborda as histórias e bastidores das cassações dos ex-prefeitos Paulo Eccel, em 2015, e Ari Vequi, em 2023, reuniu diversas autoridades.

Estiveram no evento o prefeito André Vechi (PL); o vice-prefeito André Batisti, o Deco (PL), que recentemente assumiu a Secretaria de Infraestrutura Estratégica; o ex-prefeito Ari Vequi (MDB); o presidente da Câmara, vereador Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos); e o vereador Jean Dalmolin (Republicanos). Também, foram o procurador-geral do município Rafael Maia; o secretário de Governo de Brusque Leonardo Zanella; e o Secretaria de Fazenda José Henrique Nascimento.

Para o autor da obra, o momento foi muito especial. “O livro envolve democracia e história de Brusque, uma história recente. Lançá-lo era um objetivo meu de bastante tempo. Escrever um já era um sonho. Então, eu tinha uma boa expectativa com o lançamento e ela se cumpriu. É muita gratificante reunir pessoas da nossa política, às vezes de lados opostos, que estavam ali prestigiando por gostar, realmente, do assunto”, diz.

Thiago começou a escrever o livro em abril de 2023. A primeira entrevista foi com o jornalista Valdomiro da Motta. Ele diz que, na época, a cassação do Ari não era esperada.

“Quem deu a sugestão do tema foi o secretário de Comunicação, Wilson Schmidt Junior. Fiz a entrevista pensando em fazer um livro sobre a cassação do Paulo Eccel, mas acabou que no mês seguinte veio a cassação do Ari. Pensei em desistir ou publicar apenas sobre o Paulo e depois sobre o Ari, mas ia ficar estranho. Então, tomei coragem e fiz sobre os dois juntos”.

Ele conta que viveu alguns episódios durante a cassação do Ari, o que o ajudou durante o trabalho. Já no caso de Paulo, Thiago teve que estudar um processo que não vivenciou.

“No livro, há relatos pessoais de coisas que lembro da cassação do Paulo, quando eu era criança. Eu não entrevistei advogados de defesa e de acusação, pois eles estavam totalmente envolvidos. Há várias análises dos dois casos feitas pelo advogado especialista em direito eleitoral Marcelo Vrenna, de Balneário Camboriú”, explica.

“A revisão do livro foi feita pelo professor de Jornalismo da Univali Gustavo Zonta, e o prefácio foi escrito pela jornalista Maria Eduarda Macedo. Ambos foram fundamentais na obra”, finaliza.

Após o lançamento, informações sobre a venda do livro será anunciada pelo Intagram @acadeiramaisinstaveldacidade.

Interesse pela política

Thiago conta que sempre acompanhou a política local, mas que seu interesse no assunto aumentou depois das eleições de 2018. Após isso, ele começou a acompanhar a política nacional e a frequentar a Câmara de Vereadores.

Após realizar o trabalho sobre a política de Brusque, Thiago tem interesse em abordar assuntos de âmbito estadual. Ele pensa em escrever um livro sobre a gestão do ex-governador Carlos Moisés.

“Foi um governo marcante em vários sentidos. Houve afastamentos e pedidos de impeachment. Mas ainda é uma ideia bem abstrata”, finaliza.

Atuação

Formado em Jornalismo pela Univali, Thiago iniciou a carreira na Rádio IFC Web em 2017, onde realizou a cobertura da eleição de 2018. Em 2020, migrou para o Portal da Cidade e cobriu a pandemia da Covid-19.

Após isso, em 2021, entrou no jornal O Município, onde atua até o momento. Ele conta que durante seu trabalho no O Município intensificou sua cobertura política, entrevistando governadores, vice-presidente e outras figuras políticas.

