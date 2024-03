Idosa é atropelada por bicicleta no bairro Primeiro de Maio

Uma idosa de 65 anos foi atropelada por uma bicicleta na manhã desta quarta-feira, 27, na rua Primeiro de Maio, no bairro Primeiro de Maio, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 6h10.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a idosa foi encontrada deitada na via, ao lado da bicicleta. Ela apresentava ferimentos no rosto. Após avaliação médica, ela foi levada para o Hospital Azambuja.

A bicicleta era conduzida por um homem de 30 anos, que não ficou ferido.

