Confira o que abre e fecha em Brusque no feriado de Sexta-feira Santa

Devido ao feriado da Sexta-feira Santa, no dia 29, a Prefeitura de Brusque estará fechada. A sede administrativa também, assim como as fundações e autarquias. O atendimento e os serviços retornam normalmente na segunda-feira, 1.

Os serviços de Saúde estarão fechados. Em caso de urgência deve-se procurar o Hospital Dom Joaquim e o Hospital Azambuja, com atendimento 24h.

Confira serviços que estarão indisponíveis:

Saúde – As Unidades Básicas de Saúde, a Vigilância em Saúde e o Centro de Serviço em Saúde estarão fechados

Educação – Todas as escolas municipais estarão fechadas. As aulas retornam normalmente na segunda-feira, 1. Secretaria de Educação, almoxarifado e o CMDI também estarão fechados.

Conselho Tutelar – Trabalha em regime de plantão. Fone: (47) 98846-1777.

Albergue Municipal – Funcionamento normal, das 7h às 19h. Fone: 3351-6328.

Defesa Civil – Mantém o atendimento de emergência por meio do telefone de plantão 199.

Samae – Setor administrativo e atendimento estará fechado. A Estação de Tratamento de Água (ETA) seguirá com os trabalhos, e a parte técnica irá trabalhar com equipe reduzida das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Fundema – A Fundação Municipal do Meio Ambiente atenderá denúncias por meio do celular de plantão (47) 98873-1826.

Guarda de Trânsito de Brusque – Atendimento pelo telefone 153.

Samu – Atendimento normal. Contato pelo 192.

Parque das Esculturas – Aberto das 9h às 21h.

Zoobotânico – O parque abrirá normalmente das 8h30 às 17h30. A entrada custa R$ 10, estudantes, pessoas com deficiência e o acompanhante, crianças que possuem 5 anos até 11 anos e 11 meses, idosos acima de 60 anos e professores pagam meia-entrada, com comprovação. Crianças menores de cinco anos não pagam.

Comércio

FIP – Sexta-feira, 29, sábado, 30, aberto das 9h às 19h. No domingo, 31, estará fechada.

Stop Shop – Sexta-feira, 29, fechado, sábado,30, funcionamento em horário normal e domingo, 31, estará fechado.

Shopping Gracher – Na sexta-feira, 29, Meow Cookies estará aberto das 14h às 20h; sorvete Máximos, das 14h às 20h, Espaço Laser, 14h às 20h; Açaiphilia, fechado, e o Best Sushi, estará aberto das 17h às 22h. Já o cinema funciona conforme o horário das sessões.

Havan – Funcionamento normal nos três dias das 9h às 22h.

Millium – Atendimento normal na sexta-feira, 29, das 9h às 19h.

Aqui é 10 – Aberto na sexta-feira, 29, das 10h às 20h, no sábado, 30, das 9h às 22h e no domingo, 30, das 10h às 20h.

Supermercados

Archer – Funcionamento normal em todas as lojas das 8h às 22h na sexta-feira, 29, e sábado, 30. Domingo estará fechado. Archer Stock terá funcionamento normal até sábado, 30, das 7h até as 22h. No domingo, 31, fechado.

Supermercado Carol – Sexta, 29, estará fechado. No sábado, 30, das 8h às 21h, e domingo, 31, também fechado. Os horários valem para todas as lojas da região.

Otto Atacarejo – Funcionamento normal na sexta-feira, 29. Domingo, 31, com fechamento às 13h.

Empório Archer – Funcionamento normal das 8h às 20h na sexta-feira, 29, e sábado, 30. Domingo estará fechado.

O Barateiro – Funcionamento normal na sexta, 29, e no sábado, 30, das 8h às 21h. No domingo, 31, o horário de funcionamento também é normal, sendo das 8h30 às 20h.

Fort Atacadista – Funcionamento normal na sexta-feira, 29 e no sábado, 30, das 7h às 22h. No domingo ficará aberto das 8h às 21h.

Komprão Atacadista – Estará aberto e funcionando em horário normal nos três dias, das 7h às 22h, na loja do bairro Santa Rita, e das 7h às 22h na loja do bairro Guarani. Domingo das 8 às 21h.

Bistek – Horário de funcionamento de sexta, 29, e sábado, 30, 7h30 às 21h. Domingo, 31, das 8h às 20h.

