Com Isabel R. Almeida

Os donos do edifício comercial na esquina das ruas Guilherme Niebuhr com a Gustavo Krieger contrataram o artista Mateus Bailon para dar um talento na parede chumbo que envelopa a Off White Cat, no Centro. O artista é aclamado entre muralistas, e tem obras em ruas de São Paulo, Manchester, Miami e Paris, e já assinou coleções com a Colcci em estações passadas. Agora, será sua primeira obra de mural em Brusque, contrapondo com outros murais melancólicos e dramáticos existentes na cidade, como o da rua Rodrigues Alves.

O mural na fachada da loja Off White Cat ocupa toda a frente do estabelecimento, e possui aproximadamente 7 metros de altura por 10 metros de largura. O processo de pintura do mural na parede demorou ao todo um dia e meio para ser concluída e de acordo com Thaís Bogo Szpoganicz, proprietária da Off White Cat, a arte sempre esteve nos planos para a loja. “A nossa fachada era uma parede lisa e tivemos a ideia do painel faz um tempo, sempre quisemos valorizar a arte de rua, mas faltava colocar em prática, então convidamos o Mateus Bailon que é nosso amigo e admiramos o trabalho dele”.

Em seu trabalho, Bailon explora a conexão entre a natureza e o ser humano e retrata especialmente pássaros. Para a Off White Cat, o artista representou flamingos. “Cheguei na Off White Cat ainda sem saber o que pintar, mas vi um quadrinho com o desenho de um flamingo que me chamou a atenção. Como a ideia era reduzir a quantidade de cores para que o mural ficasse em harmonia com a vitrine, optei por pintar um casal de flamingos nos seus característicos tons de rosa e vermelho. Uma vez li que, por serem monogâmicos, os flamingos simbolizam o comprometimento com o amor, e eu acredito que em tempos como os de hoje, com tantas guerras e falta de empatia, essa mensagem é um convite para nos comprometermos com o amor”, explica o artista.

“O processo de criação foi tranquilo. Uma vez escolhida a parede, desenvolvi o layout e em seguida comecei a pintar com o auxílio de uma plataforma elevatória. Apesar de ter um sketch prévio, eu pintei em uma técnica que consiste em trazer aos poucos a forma de um fundo escuro, dando o efeito de trazer suavemente os elementos à luz, o que acaba por contribuir com a mensagem do mural”, finaliza Mateus Bailon.