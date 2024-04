GALERIA – Longe de Criciúma, torcida do Brusque acompanha final do Campeonato Catarinense em telão na avenida Lauro Muller

Parte dos torcedores do Brusque que não foram a Criciúma assistir à final do Campeonato Catarinense optaram por acompanhar a disputa pelo título ao lado do estádio Augusto Bauer. Um telão foi instalado na avenida Lauro Muller e os torcedores se concentraram no local.

O quadricolor não conseguiu vencer o Criciúma e o jogo terminou empatado em 1 a 1. O time do Sul se sagrou campeão, pois tinha a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida da final. A torcida na avenida Lauro Muller protestou contra a atuação da arbitragem.

Álvaro Siempsen, torcedor do Brusque, menciona dois lances polêmicos em que a arbitragem não marcou pênalti para o quadricolor. Nas duas ocasiões, foi questionado um toque de mão e o VAR não foi chamado.

“A gente vem aqui prestigiar o Campeonato Catarinense para ver uma vergonha dessa em uma final. Um juiz, com VAR, com tudo na mão, não chama o VAR em dois pênaltis para o Brusque. Isso não dá. É uma vergonha”, protesta.

Por outro lado, Álvaro reconhece a força da equipe na tentativa de reverter o placar e concentra as críticas somente à atuação da arbitragem. “O Brusque jogou muito bem. Parabéns ao time do Brusque”, elogia.

Esperança

Meia hora antes do apito inicial, poucos torcedores estavam em frente ao telão. O público se concentrou no local por volta das 16h20, dez minutos antes da bola rolar. Duas pistas da avenida Lauro Muller foram bloqueadas para receber os torcedores.

Os carros que passavam pela região buzinavam em sinal de apoio ao quadricolor. Os torcedores retribuíam com gritos. O clima, no geral, era de esperança por uma virada no placar agregado.

A torcida na Lauro Muller começou o jogo cantando, mas os sorrisos saíram dos rostos momentaneamente quando o Criciúma abriu o placar no início do duelo. Aos poucos, os torcedores voltaram a vibrar e sonhar com o título, que no fim não veio.

O Brusque foi para o intervalo perdendo por 1 a 0. Mesmo com a dificuldade, o torcedor Lucas Gomes não deixou de acreditar. “O primeiro tempo foi abaixo do que esperávamos, mas vamos tentar reverter. Já houve duas chances de empatar”, disse, esperançoso.

Na segunda etapa, o quadricolor teve ótimas chances de chegar ao gol, animando a torcida na Lauro Muller. Os torcedores cantavam e pulavam, como se estivessem acompanhando a final diretamente do estádio Heriberto Hülse.

Frustração

A torcida pôde finalmente soltar o grito em um gol “chorado”. Após um bate-rebate na pequena área do Criciúma, a bola entrou para as redes e alimentou as esperanças dos torcedores na Lauro Muller.

Os torcedores roeram as unhas quando a partida chegou nos acréscimos e o placar permanecia 1 a 1, e comemoravam a cada chegada do Brusque. Após várias tentativas de levar o duelo para os pênaltis, a esperança virou frustração.

“É uma vergonha. É uma vergonha não dar os pênaltis para o Brusque, tanto o primeiro quanto o segundo. Foram pênaltis claros”, critica Rodrigo Lima de Oliveira, torcedor que vibrou muito em frente ao telão durante a partida.

Após o apito final, uma equipe da NSC TV foi atacada por alguns torcedores do Brusque. Um deles chegou a empurrar o cinegrafista da emissora. Em meio às agressões físicas e verbais, a equipe deixou o local. Um outro cinegrafista, do EsporteSC, também foi agredido ao tentar defender os colegas.

O título de “campeão do centenário” não virá a Brusque. O placar agregado ficou 3 a 2 para o time do Sul. O Criciúma conquistou o segundo Campeonato Catarinense consecutivo. A última conquista do Brusque na competição foi em 2022, quando o quadricolor bateu o Camboriú e sagrou-se bi do estadual.

Galeria de fotos

Fotos: Thiago Facchini/O Município

Leia os destaques da semana:

1. Conheça projeto de centro comercial que será construído no antigo prédio do INSS de Brusque

2. Moradora de Brusque pede ajuda para custear cirurgia no coração: “é uma corrida contra o tempo”

3. Ponte do Centro não terá alças de acesso à avenida Beira Rio

4. Justiça de Brusque condena homem que ofendeu vereadora em vídeo nas redes sociais

5. Após aumento de casos de dengue, número de atendimentos dobra nos hospitais de Brusque

Assista agora mesmo!

Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia: