VÍDEO – Equipe da NSC é agredida durante jogo entre Criciúma e Brusque em frente ao Augusto Bauer

Dois repórteres da NSC TV foram agredidos durante a transmissão da partida entre Criciúma e Brusque pela final do Campeonato Catarinense de 2024, que estava sendo transmitida em um telão na frente do estádio Augusto Bauer, em Brusque, neste sábado, 6. Torcedores do Quadricolor cercaram os profissionais e os ameaçaram.



As agressões aconteceram pouco antes do apito final da partida, que terminou empatada em 1 a 1 e com a vitória do Criciúma devido ao resultado favorável construído no primeiro jogo da final. O motivo foi por um suposto pênalti não marcado para o Quadricolor.

Ao longo da partida, a repórter Ana Cristina Machado e o repórter cinematográfico Adriano Da Nahaia já eram acusados por outras supostas faltas não marcadas.

No final do jogo, torcedores do Brusque cercaram Da Nahaia, o cinegrafista tentou afastar as pessoas, porém outro agressor conseguiu chegar até a câmera, ameaçou quebrá-la e ainda empurrou o repórter.

Os dois tiveram que deixar o local. Alguns torcedores também foram atrás dos profissionais, que devido à tensão, acabaram deixando um refletor no local. O equipamento foi devolvido posteriormente por terceiros.

Confira o momento:

