GALERIA – Missa na Igreja Matriz comemora 90 anos da Acibr e Dia Mundial do Pão

Os 90 anos da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), comemorados no último dia 2 de outubro, foram celebrados em uma missa realizada na Igreja Matriz São Luís Gonzaga, na noite do domingo, 13.

Associados, membros da diretoria e colaboradores da entidade participaram da missa, presidida pelo pároco da Paróquia São Luís Gonzaga, padre Diomar Romaniv, que também celebrou o Dia Mundial do Pão.

Para a missa, membros do Núcleo de Panificadoras e Confeitarias da Acibr produziram pães, que foram abençoados e distribuídos para as famílias ao fim da celebração.

O presidente da Acibr, Marlon Sassi, destaca que ao longo destas nove décadas a entidade vem fazendo um trabalho relevante em Brusque e região e, por isso, é importante agradecer por toda a história construída até aqui.

“Dentro da nossa associação, temos uma caminhada com muitos objetivos e é importante buscar a proteção, amparo e segurança de Deus para caminhar por tantos lugares e superar os percalços que a vida nos apresenta. Também é necessário agradecer por tantas conquistas para a nossa região, orquestradas pela nossa entidade”.

Padre Diomar Romaniv ressalta a importância da Acibr para a região e lembra que muitos dos integrantes da entidade também são comprometidos com o trabalho na paróquia.

“A comunidade hoje acolhe a Acibr que neste mês completou 90 anos de atuação na nossa região e vem agradecer por esta história, pedir a bênção de Deus. Muitos dos que estão lá são católicos, são nossos leigos comprometidos na comunidade e fazem a diferença na sociedade. Queremos agradecer pelo sim deles e o testemunho de fé que também dão naquilo que fazem fora da igreja”.

Dia Mundial do Pão

Integrantes do Núcleo de Panificadoras da Acibr também participaram da celebração pelo Dia Mundial do Pão, comemorado em 16 de outubro. Padre Diomar lembra que a participação do Núcleo nesta missa já é uma tradição.

“Todos os anos o Núcleo se une para trazer os pães, abençoar e depois distribuir, expressando esse desejo de que nunca falte nas nossas mesas e, graças a Deus, na nossa região, nós temos em abundância e os que menos têm, são ajudados por um povo generoso e solidário”.

Integrante do Núcleo, Janete Ferrari destaca a união das panificadoras da região e a celebração deste alimento tão importante na mesa de todas as famílias.

“Aproveitamos esse momento para agradecer e celebrar tudo o que vivemos neste ano e também mostrar a união das panificadoras”.

Confira as fotos:

