Motorista de aplicativo aceita corrida para suposta festa em Camboriú e é sequestrado por jovens

Um motorista de aplicativo foi sequestrado por três jovens, dois de 19 anos e um de 21, durante uma corrida em Camboriú na noite da terça-feira, 15. Todos foram presos em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo a PM, a equipe avistou um Gol parado no acostamento da Estrada Geral do rio do Meio. Os ocupantes apresentavam atitudes suspeitas e, por isso, foram abordados pelos policiais.

Quando a equipe se aproximou do veículo, os ocupantes do banco traseiro começaram a

olhar para trás assustados. Em determinado momento, o motorista começou a gritar por socorro e a dizer que estava sendo assaltado.

Ele estava com um cinto ao redor do pescoço e haviam outros três homens no carro. Com os suspeitos, foi encontrado fita adesiva, luvas cirúrgicas e abraçadeiras plásticas, que foram utilizados para amarrar a vítima. Eles também estavam com dois celulares e R$ 100 em espécie.

Destino seria uma festa

Segundo o relato do motorista, ele foi acionado pelo aplicativo de corrida para o interior de Camboriú. Os passageiros haviam dito que iriam para uma festa. Chegando no endereço solicitado eles anunciaram o roubo.

Os três criminosos falavam a todo tempo que iriam matá-lo caso ele não entregasse o

dinheiro. Eles também apertavam seu pescoço com o cinto cada vez mais,

mencionando estarem armados.

Dois dos criminosos já possuíam passagens pelo mesmo tipo de crime. Diante dos fatos, os autores foram presos em flagrante.

