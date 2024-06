GRAVE – Acidente termina na morte de seis pessoas na SC-108, na Grande Florianópolis

Correção; 8/6/2024, 11h57

A Polícia Militar Rodoviária se equivocou ao informar que três das vítimas hospitalizadas haviam falecido. Apenas uma das vítimas encaminhadas ao hospital faleceu. Portanto, o total de vítimas fatais neste acidente foi de seis, e não oito, conforme informado anteriormente.

Na noite desta sexta-feira, 7, um grave acidente mobilizou as forças da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na SC-108, em Anitápolis, na Grande Florianópolis. Seis pessoas morreram após o acidente, que envolveu dois carros.

Conforme a PMRv, um Prisma colidiu de frente com um Astra no km 22 da rodovia. Os dois passageiros do Prisma morreram no local devido aos graves ferimentos. Já o motorista foi encaminhado em estado grave ao hospital.

No Astra, três passageiros morreram no local do acidente e dois foram levados ao Hospital Regional de São José.

Dos pacientes encaminhados ao hospital, um deles morreu e outros dois seguem internados.

O acidente

Conforme o relato oferecido por populares aos policiais, o Astra seguia sentido Anitápolis quando invadiu a contramão. O outro carro seguia sentido BR-282.

Segundo a PMRv, o Astra foi levado ao pátio do Sinasc por não ter licença. O Prisma foi guardado no pátio.

Que o veículo Astra foi removido para o pátio do Sinasc, por não estar licenciado, e o Prisma preto guardado no pátio, por falta de um responsável.

A identidade das vítimas não foi divulgada.

