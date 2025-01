Homem é agredido com golpes de facão enquanto dormia na casa de um amigo no Santa Terezinha, em Brusque

Um homem de 32 anos ficou gravemente ferido após ser agredido com golpes de facão no início da noite do sábado, 25, no Santa Terezinha, em Brusque. A Polícia Militar tomou conhecimento da situação após o homem dar entrada na UPA do bairro.

Ao chegar no local, a PM ouviu da vítima que ela estava dormindo na casa de um conhecido quando, de forma inesperada, o proprietário do imóvel apareceu e começou a lhe agredir com um facão, provocando lesões graves na cabeça.

Após o atendimento primário na UPA, o homem foi encaminhado ao Hospital Azambuja. Após identificar o suposto autor do crime, a PM realizou buscas para encontrá-lo, mas não obteve sucesso. A existência de uma motivação para o crime não foi revelada pelas autoridades.

