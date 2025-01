Manutenção deixa trânsito em meia pista na rua Hercílio Luz após vazamento de gás ser contido

O trânsito na rua Hercílio Luz, no Centro de Brusque, está operando em meia pista neste domingo, 26. De acordo com a prefeitura, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) realiza uma manutenção na rede de abastecimento de água na localidade. Na manhã deste domingo, um trecho da rua chegou a ser totalmente isolado após a equipe do Samae atingir acidentalmente um duto de gás durante os trabalhos.

No momento do acidente, as autoridades foram acionadas, bem como os técnicos responsáveis pela empresa que gerencia o gasoduto. A Guarda de Trânsito (GTB) isolou o trecho, contando com o apoio técnico de agentes da Defesa Civil que estiveram no local.

Conforme informações da GTB, os serviços de reparo já foram realizados e o trânsito na rua, que segue em meia pista, está liberado para pedestres e veículos.

