Jovem fica ferida após carro colidir contra outro e capotar no Centro de Brusque

Uma jovem de 18 anos ficou ferida após o carro em que estava colidir com outro e capotar na madrugada deste sábado, 26, por volta de 1h11, na rua Pedro Werner, no Centro de Brusque.

Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que todos os ocupantes dos veículos já haviam saído dos carros e estavam na via. O atendimento inicial foi prestado a jovem que estava consciente e lúcida.

Ela relatou que estava no banco traseiro de uma Saveiro branca, veículo que acabou capotando após a colisão. A mulher mencionou que estava usando o cinto de segurança e apresentou um ferimento cortante no joelho esquerdo, além de dor na região lateral do abdômen e dorsos.

Não houve queixas de dor na coluna cervical ou outros problemas mais graves. Ela foi levada ao Hospital Azambuja para avaliação médica.

O acidente envolveu ainda os seguintes veículos:

Saveiro branca, com placas de Mercosul, conduzida por um homem de 18 anos, que não sofreu lesões.

branca, com placas de Mercosul, conduzida por um homem de 18 anos, que não sofreu lesões. Parati preta, com placas de Brusque, conduzida por um homem de 54 anos, que também não apresentou ferimentos.

Outros ocupantes dos veículos foram atendidos no local:

Uma mulher de 20 anos, passageira da Saveiro, sentiu apenas dor no punho direito e optou por permanecer no local, acompanhando seu namorado, condutor do veículo;

Um homem de 19 anos, também passageiro da Saveiro, não apresentou ferimentos e acompanhou a outra passageira até o hospital.

A Polícia Militar esteve no local para registrar o boletim de ocorrência. A situação foi rapidamente controlada, e o trânsito na área foi normalizado sem maiores complicações.

Leia também os destaques da semana:

1. Avanço lento: prefeitura cobrará empresa por atrasos em obra na avenida Primeiro de Maio

2. Evento em Guabiruba promete fazer a maior pizza de Santa Catarina

3. Fortnite: brusquense de 13 anos está entre os 100 melhores do Brasil no jogo

4. Proposta para permuta do Albergue e Centro POP de Brusque ainda não tem interessados

5. Brusque e região registram queda nos nascimentos pelo quinto ano consecutivo

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: