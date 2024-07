Homem é condenado após confundir adolescente com traficante e assassiná-lo na Serra catarinense

O homem que matou um adolescente de 17 anos acreditando que ele era traficante de uma facção rival em Monte Carlo, na Serra catarinense, foi condenado a 38 anos e oito meses de reclusão.

Ele foi julgado por tentativa de homicídio, corrupção de menores e homicídio. A sessão do Tribunal do Júri aconteceu em Fraiburgo.

O caso

Na madrugada do dia 30 de abril, o homem ordenou que dois adolescentes sequestraram a vítima, que era apontada pelo réu como um traficante de uma facção.

Os menores levaram o jovem a uma casa abandonada e o agrediram dentro de um banheiro. Devido a uma doença genética chamada hemofilia, que altera o processo de coagulação do sangue, os ferimentos do adolescente se agravaram.

O réu ainda ordenou que os dois adolescentes levassem a vítima para outro local e a matassem. Horas depois, ele foi até o local e viu que o jovem ainda estava vivo. Então, ele matou o adolescente com golpes perfurantes pelo corpo.

Condenação

A Promotora de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina apresentou as provas coletadas pelos órgãos investigativos e desmantelou a tentativa da defesa de minimizar os efeitos do crime.

Os jurados acolheram integralmente a denúncia, e a pena foi fixada em 38 anos e oito meses de reclusão em regime inicial fechado.

Após a leitura da sentença, o réu foi reconduzido ao Presídio Regional de Videira para o cumprimento da sentença e não poderá recorrer em liberdade. Os dois adolescentes envolvidos estão cumprindo medidas socioeducativas.

Qualificadoras

O réu empregou três qualificadoras no homicídio: o motivo torpe (matou por achar que a vítima pertencia a uma facção criminosa); o meio cruel (provocou sofrimento desnecessário ao desferir golpes com objeto perfurocortante); e recurso que dificultou a defesa (atacou uma pessoa altamente debilitada). Todas elas foram reconhecidas pelos jurados, o que pesou no cálculo final da pena.

