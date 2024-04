Homem é levado ao hospital após ser alvejado por disparos dentro da residência em Tijucas

Um homem foi levado ao hospital após ser alvejado por disparos dentro da residência no bairro Praça, em Tijucas, na madrugada desta terça-feira, 2. O caso aconteceu na rua Henrique Boiteux.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, quando a equipe chegou no local o homem estava caído no chão. Ele havia sido atingido na perna direita.

Ele informou que o autor do crime era um conhecido dela. Além disso, ele disse que não queria dar detalhes da motivação do crime.

Ele foi levado ao Hospital São José para cuidados médicos. O projétil ficou alojado na perna.

O veículo usado pelo autor foi encontrado na rua onde o crime aconteceu. Ele ainda não foi localizado. A vítima também possuía um mandado de prisão ativo. Não foram divulgadas mais informações sobre o caso.

