Homem é preso tentando furtar supermercado no Centro de Brusque

Um homem de 31 anos foi preso tentando furtar um supermercado no Centro de Brusque na noite desta segunda-feira, 1º.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 20h. De acordo com um funcionário do supermercado, o homem escondeu alguns produtos na mochila e, quando passou no caixa, pagou somente o que que havia deixado à mostra.

Ele foi detido pelo segurança do estabelecimento até a chegada da PM, que o conduziu até a Delegacia de Polícia Civil.

