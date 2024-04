No decorrer desta primeira semana de abril, a região de Brusque deve continuar a sentir os efeitos do calor, característico do verão.

De acordo com as previsões do meteorologista Piter Scheuer, o sol, entre nuvens, tende a predominar na sequência dos dias, elevando as temperaturas das tardes para cerca de 30°C, ou até mesmo ultrapassando esse valor.

Já para o fim de semana, são esperadas madrugadas um pouco mais amenas, devido à expectativa da passagem de uma frente fria por Santa Catarina na sexta-feira, 5.

Para fornecer uma visão abrangente desta síntese apresentada acima, Scheuer emitiu um boletim, que gentilmente compartilhou junto à nossa coluna.

Os detalhes esclarecedores e abrangentes estão disponíveis na nota emitida por ele, conforme apresentado a seguir.

Calor moderado prossegue

*Boletim: Piter Scheuer >>

Vamos iniciar este boletim, abordando as condições climáticas então previstas para Brusque e todo o Vale de Itajaí na sequência desta semana.

Antecipadamente, podemos destacar que o calor, moderado, deve continuar predominando durante as tardes, com pouca chuva prevista no somatória total.

Para esta terça-feira, conforme indicado pelos modelos meteorológicos, espera-se a presença de sol entre nuvens. O risco de alguma trovoada isolada não pode ser descartada.

Esta chuva, se ocorrer, tende a se manifestar, eventualmente, entre a tarde em direção à noite, influenciada pelo aquecimento previsto, que novamente pode alcançar os 30°C.

Essa tendência, inclusive, pode perfeitamente ser estendida aos próximos dois dias, mantendo o mesmo padrão.

Isso porque, tanto na quarta-feira quanto na quinta-feira, espera-se tempo seco na maior parte do período, diante da manutenção do aquecimento vespertino e um baixo risco de precipitação.

No entanto, a chuva pode ocorrer em pontos isolados, se realmente se manifestar.

Calor recua no fim de semana

À medida que nos aproximamos da sexta-feira, uma frente fria está prevista para atravessar Santa Catarina, entre o decorrer da tarde avançando à noite.

Espera-se que este sistema traga chuvas mais abrangentes para a região de Brusque, incluindo trovoadas e, ocasionalmente, pancadas mais consistentes. Porém, de maneira geral, não se antecipam volumes expressivos de precipitação.

Esse dia deve marcar a transição para temperaturas um pouco mais agradáveis durante o fim de semana, que aponta uma tendência maior de tempo seco.

As previsões direcionam para um clima ameno nas madrugadas de sábado e domingo, sem nada que seja particularmente notável.

As temperaturas mínimas noturnas no Vale do Itajaí devem então variar entre 15 e 18°C na maioria das cidades, podendo cair um pouco mais em áreas de maior elevação.

O calor também tende a diminuir durante as tardes. Embora as temperaturas possam superar os 25°C, não se espera que alcancem os 30°C, como ocorreu em dias anteriores da semana.

*Com informações do meteorologista Piter Sheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração mostra ausência de chuvas durante o monitoramento feito entre meia-noite até as primeiras horas da manhã, como ressaltado em azul.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores.

Cada cena então revela como a manhã desta terça-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

