Homem é levado ao hospital após ser arremessado para cima por vaca no Sul de SC

Um pecuarista de 34 anos foi levado ao hospital após ser arremessado para cima por uma vaca em Araranguá, no Sul catarinense, na segunda-feira, 1º.

De acordo com o relatório do Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico do Sul de Santa Catarina (Sarasul), o homem realizava trabalhos pecuários no local.

Ele apresentava dor na região cervical e perda da mobilidade dos braços e pernas, sinais de fratura de vértebras e trauma raquimedular, que é a lesão das estruturas no interior da coluna vertebral.

Devido à alta complexidade, o homem foi levado ao Hospital São José em Criciúma. Não foram divulgadas mais informações.

