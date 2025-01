Homem é levado ao hospital após ser atingido por lâmina de roçadeira em Guabiruba

Um homem foi levado para o hospital após ser atingido pela lâmina de uma roçadeira a combustão em Guabiruba. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 30, no bairro Guabiruba Sul, enquanto o homem fazia a roçada de um terreno, por volta das 7h56.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, a vítima, de 62, foi encontrada deitada no chão, com um corte no tornozelo e com hemorragia na região do ferimento.

Segundo a própria vítima, o fato aconteceu enquanto após a lâmina da roçadeira quebrar depois de atingir uma pedra.Por conta disso, o objeto então atingiu a perna do homem.

Os socorristas fizeram o pré-atendimento e posteriormente levaram a vítima para o Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux. A identidade dele não foi divulgada.

Leia também:

1. Justiça condena mãe e padrasto por estupros de menina de 13 anos em São João Batista

2. Processo seletivo para médicos é aberto pela Secretaria de Saúde de Brusque

3. Motociclista sofre fratura após acidente com carro na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

4. Romeno que matou homem e incendiou casa em Balneário Camboriú é preso na fronteira da Bolívia com o Peru

5. Carro capota e cai em córrego no São Pedro, em Brusque

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: