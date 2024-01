Homem é morto a tiros no Tabuleiro, em Camboriú

Cleiton Machado, conhecido como “Timão”, de 28 anos, foi encontrado morto dentro de um carro na noite do domingo, 28, em Camboriú. Natural de Pitanga (PR), Cleiton morreu após ser atingido por tiros no bairro Tabuleiro. A polícia acredita que a ficha criminal extensa de Cleiton, que já esteve envolvido com o tráfico de drogas, possa ter relação com o crime.

Segundo informações preliminares, Cleiton Machado estava no interior de seu veículo, quando indivíduos não identificados se aproximaram e atiraram nele. Sete disparos atingiram a vítima, causando seu falecimento imediato.

Desfecho

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar ao local, constatou o óbito de Cleiton. O corpo permaneceu no veículo até a chegada das autoridades competentes.

Testemunhas relatam que os criminosos passaram pelo local disparando contra o veículo, sugerindo que se tratou de uma execução premeditada. As autoridades já estão conduzindo investigações para identificar os responsáveis pela execução.

