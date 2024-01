Homem é morto com pedradas e socos por jovem após tentativa de abuso em Indaial

Um homem de 45 anos foi morto por um jovem de 19 anos na noite dessa sexta-feira, 26, embaixo da Terceira Ponte, em Indaial.



O próprio autor do crime que acionou a Polícia Militar. Ele informou aos policiais que foi até o local para usar maconha com a vítima. Ao chegar na Terceira Ponte, o homem manifestou desejo de ter relação sexual com o jovem e tentou agarrá-lo.

De acordo com o autor do crime, depois disso houve luta corporal, com pedradas e socos. Com isso, o homem de 45 anos acabou morrendo.

Após o assassinato, o jovem saiu do local e acionou a PM relatando o ocorrido e dizendo querer se entregar. No local do crime, foi confirmado que havia um corpo com marcas de ferimentos no rosto.

A Polícia Militar prendeu o jovem e o conduziu até a Central de Plantão Policial para as providências cabíveis.

